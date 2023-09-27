27 Сентября 2023
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Фото: УГИБДД по Свердловской области

На Урале автомобиль с пьяной компанией разорвало на части после ДТП

На Среднем Урале выясняют обстоятельства ДТП, в результате которого автомобиль буквально разорвало напополам. В салоне ехала пьяная компания.

Как сообщили Накануне.RU в УГИБДД по Свердловской области, все случилось сегодня рано утром в поселке Новая Кола в Серове. Автомобиль ВАЗ-21093 врезался в опору уличного освещения. После удара машину разорвало на две части.

ДТП в поселке Новая Кола в Серове(2023)|Фото: УГИБДД по Свердловской области

Как выяснили в ГИБДД, в авто находилась компания из трех человек, которые распивали спиртные напитки. Кто из них сидел за рулем, теперь предстоит установить полицейским.

Автоинспекторы доставили их в отдел для выяснения всех обстоятельств. Один пассажир после аварии был доставлен в городскую больницу, медики оказывают ему необходимую помощь.

ДТП в поселке Новая Кола в Серове(2023)|Фото: УГИБДД по Свердловской области

Теги: автомобиль, авария, поселок, ГИБДД


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