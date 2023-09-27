Полиция "пакует" жителей Уктуса, выступающих против открытия исправительного центра около школы

Сегодня утром на Уктусе в Екатеринбурге неспокойно. Местные жители вышли на импровизированное собрание, чтобы выступить против открытия исправительного центра для заключенных на месте санатория, однако встретились с полицией, пригрозившей им задержанием.

Учреждение будет располагаться рядом со школой №131, а в скором времени власти планируют построить рядом еще одно детское образовательное учреждение. На улице возле санатория стоит около 20 человек, передает 66.RU. Местные жители не согласны с тем, чтобы возле их детей находились заключенные, которые могут нести опасность для здоровья, жизни или половой неприкосновенности несовершеннолетних. Для этого горожане собрали подписи против открытия центра, которые направили губернатору Евгению Куйвашеву, главе Екатеринбурга Алексею Орлову и в региональное отделение прокуратуры.

Прибывшие полицейские назвали собрание несогласованным массовым мероприятием и дали горожанам 2 минуты, чтобы разойтись. В ответ же правоохранители получили возмущения - почему жителям нельзя собираться и гулять возле собственных домов? Первой задержали пожилую женщину.

"Вам сказали не проводить собрание, два раза предупредили, вы не понимаете. Вы ходите в толпе граждан и проводите собрание. Вам это уже было сказано, что необходимо согласование с МОБ, вы этого не понимаете. Сейчас будете доставлены в отдел полиции, и в отношении вас будет составлен протокол об административном правонарушении. Дело не в гулянии, дело в проведении собрания", - заявил сотрудник полиции пенсионерке перед ее задержанием.

Напомним, о строительстве центра ранее сообщали и активисты. В своем письме властям они усомнились в правильности возведения такого объекта вблизи школы.

"Переходный маршрут школьников школы № 131 пролегает непосредственно вдоль здания по Просторной, 1. Несмотря на то, что в таких центрах отбывают наказание обычно осужденные по преступлениям небольшой и средней тяжести, ранее такие лица могли быть судимы по тяжким и особо тяжким преступлениям против личности и половой неприкосновенности, что вызывает большое беспокойство родителей учеников СОШ № 131", - говорится в обращении местных жителей.