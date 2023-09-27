Полиция "пакует" жителей Уктуса, выступающих против открытия исправительного центра около школы

27 Сентября 2023
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Владимирская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Владимирская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Россию выдавливают с Закавказья

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo
erid: LatgBUeC9
youdo.com


Студенческая виза в Великобританию: как получить учебную визу в Англию

Общество Свердловская область
Фото: Накануне.RU

Полиция "пакует" жителей Уктуса, выступающих против открытия исправительного центра около школы

Сегодня утром на Уктусе в Екатеринбурге неспокойно. Местные жители вышли на импровизированное собрание, чтобы выступить против открытия исправительного центра для заключенных на месте санатория, однако встретились с полицией, пригрозившей им задержанием.

Учреждение будет располагаться рядом со школой №131, а в скором времени власти планируют построить рядом еще одно детское образовательное учреждение. На улице возле санатория стоит около 20 человек, передает 66.RU. Местные жители не согласны с тем, чтобы возле их детей находились заключенные, которые могут нести опасность для здоровья, жизни или половой неприкосновенности несовершеннолетних. Для этого горожане собрали подписи против открытия центра, которые направили губернатору Евгению Куйвашеву, главе Екатеринбурга Алексею Орлову и в региональное отделение прокуратуры.

Прибывшие полицейские назвали собрание несогласованным массовым мероприятием и дали горожанам 2 минуты, чтобы разойтись. В ответ же правоохранители получили возмущения - почему жителям нельзя собираться и гулять возле собственных домов? Первой задержали пожилую женщину.

"Вам сказали не проводить собрание, два раза предупредили, вы не понимаете. Вы ходите в толпе граждан и проводите собрание. Вам это уже было сказано, что необходимо согласование с МОБ, вы этого не понимаете. Сейчас будете доставлены в отдел полиции, и в отношении вас будет составлен протокол об административном правонарушении. Дело не в гулянии, дело в проведении собрания", - заявил сотрудник полиции пенсионерке перед ее задержанием.

Напомним, о строительстве центра ранее сообщали и активисты. В своем письме властям они усомнились в правильности возведения такого объекта вблизи школы.

"Переходный маршрут школьников школы № 131 пролегает непосредственно вдоль здания по Просторной, 1. Несмотря на то, что в таких центрах отбывают наказание обычно осужденные по преступлениям небольшой и средней тяжести, ранее такие лица могли быть судимы по тяжким и особо тяжким преступлениям против личности и половой неприкосновенности, что вызывает большое беспокойство родителей учеников СОШ № 131", - говорится в обращении местных жителей.

Теги: Уктус, исправительный центр, школа, жители


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети