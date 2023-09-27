Минздрав хочет создать единый федеральный регистр сведений о пациентах и их болезнях

Минздрав предлагает создать единый федеральный регистр, содержащий сведения о пациентах и их болезнях.

Как пишет "Парламентская газета", проект постановления кабмина опубликован на федеральном интернет-портале проектов нормативных правовых актов, его общественное обсуждение закончится завтра.

В единый цифровой регистр будут вносить фамилию, имя и отчество пациентов, данные паспорта, СНИЛС, медицинского полиса, информацию о месте работы или учебы, сведения об инвалидности при ее наличии, о заболеваниях, о том, где, как и от чего человека лечили и кто это делал. Информацию возьмут у Минздрава, Минцифры, Фонда пенсионного и социального страхования, медучреждений, налоговой службы и полиции. Предлогом для создания досье является оказания специализированной медицинской помощи и санаторно-курортного лечения.

Сопредседатель Всероссийского союза пациентов Юрий Жулев считает, что это обеспечит эффективность и преемственность лечения пациента у разных врачей. Зампредседателя Комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов тоже хвалит идею, которая, по его мнению, облегчит задачу врачам.

Однако это может облегчить задачу и иностранным спецслужбам, которым станет гораздо легче получить досье на всех россиян с точки зрения базы данных их заболеваний. На это как на большую потенциальную опасность обращает внимание член президиума Совета по внешней и оборонной политике Александр Лосев, который уверен, что концентрация медицинских данных на граждан в цифровой системе несет риски национальной безопасности. Ее можно как украсть, так и проникнуть извне, исказив данные, что чревато неадекватными рекомендациями пациентам. То есть потенциальный противник может нанести сильный удар по населению. Заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике Михаил Делягин более категоричен и считает, что по факту проводимая цифровизация — это передача всех данных в США.