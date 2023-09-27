В Югре растет заболеваемость корью: заболел 31 человек

В Югре зарегистрировано 19 очагов кори, в которых заболел 31 человек: 23 ребенка и восемь взрослых.

Как сообщили Накануне.RU в окружном Роспотребнадзоре, все случаи завозные и подтверждены референсными исследованиями. Эпидемических очагов с одним случаем 13, семейных очагов шесть.

С начала года в лабораторно подтвержденных очагах проконтактировало с больными более четырех тысяч югорчан, из них подлежало экстренной иммунизации по эпидемическим показаниям 25,6% - они не раннее никогда не болели корью и не имеют полного курса прививок против кори, то есть две привики.

Корь – острое вирусное инфекционное заболевание, сопровождающееся лихорадкой, общей интоксикацией, сыпью, поражением конъюнктив и верхних отделов респираторного тракта. Человеческий организм чрезвычайно чувствителен к вирусу кори: при контакте с больными люди, не привитые и ранее не болевшие корью, заболевают в 100% случаев. Заражение происходи от больного человека, который выделяет вирус во внешнюю среду и распространяется воздушно-капельным путем. Может распространяться на значительные расстояния с током воздуха. Самым тяжелым осложнением при кори является энцефалит, который в 10% случаев становится причиной летальных исходов. Риску заболеть корью подвергается любой человек, единственный способ защиты – вакцинация. Для создания стойкого иммунитета необходимо сделать две прививки: вакцинацию и ревакцинацию. Отказ от вакцинации несет угрозу возникновения инфекционного заболевания у вас и ваших близких.