Заводу "Москвич" присвоен статус промышленного комплекса

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что заводу "Москвич" присвоен статус промышленного комплекса.

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"Автомобили хорошо зарекомендовали себя в сервисах такси и каршеринга, ими активно пользуются в парках федеральных и городских ведомств", - написал Собянин в своем telegram-канале.

Мэр уточнил, что новый статус даст налоговые льготы, а сэкономленные средства завод сможет направить на развитие производства. Сегодня статус промышленного комплекса есть у 67 предприятий, на которых создано больше 76 тыс. рабочих мест. На возрожденном в Печатниках предприятии работает порядка 1,6 тыс. человек. Здесь производят кроссовер "Москвич 3", электромобиль "Москвич 3е" и седан "Москвич 6" — выпущено около 27 тыс. автомобилей. В планах на следующий год — начать производство кроссоверов "Москвич 5" и "Москвич 8".

Отметим, что 1 августа цены производителя на автомобили "Москвич 3" и электромобили "Москвич 3е" второй раз за год выросли. Но если 1 июня завод повысил стоимость машин на 1%, то второе подорожание составило уже 11%. Так, "Москвич 3" предлагают по цене от 2,2 млн руб., электромобиль – почти за 4 млн руб. Весной цены на "Москвичи", "вдохновленные" китайским автопромом, комментировал экс-президент России Дмитрий Медведев: "Насчет "Москвича". Не знаю, что получится. Цена, действительно, выглядит высоковатой".