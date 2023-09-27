В Салехарде во время пожара в "деревяшке" погибли три женщины

В ночном пожаре в Салехарде погибли три человека, один травмирован. Все погибшие - женщины. Их тела были обнаружены во время тушения пожара.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе ГУ МЧС России, сообщение о возгорании в многоквартирном жилом доме по ул. Чапаева, 36 поступило в 02.22. В 06.51 пожар был ликвидирован.

В тушении пожара были задействованы 42 человека личного состава и 11 единиц спецтехники. Огнем поврежден жилой дом на площади 230 квадратных метров. Причина пожара и ущерб устанавливаются. К ликвидации пожара были привлечены сотрудники федеральной противопожарной службы МЧС России по ЯНАО.