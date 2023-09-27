27 Сентября 2023
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Фото: ГУ МЧС России по ЯНАО

В Салехарде во время пожара в "деревяшке" погибли три женщины

В ночном пожаре в Салехарде погибли три человека, один травмирован. Все погибшие - женщины. Их тела были обнаружены во время тушения пожара.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе ГУ МЧС России, сообщение о возгорании в многоквартирном жилом доме по ул. Чапаева, 36 поступило в 02.22. В 06.51 пожар был ликвидирован.

пожар, деревянный жилой дом(2023)|Фото: ГУ МЧС России по ЯНАО

В тушении пожара были задействованы 42 человека личного состава и 11 единиц спецтехники. Огнем поврежден жилой дом на площади 230 квадратных метров. Причина пожара и ущерб устанавливаются. К ликвидации пожара были привлечены сотрудники федеральной противопожарной службы МЧС России по ЯНАО.

Теги: пожар, деревянный жилой дом, погибшие


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