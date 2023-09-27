В аэропорту Екатеринбурга неадекватный пассажир бросал в таможенника деньгами

В екатеринбургском аэропорту Кольцово пассажир публично оскорбил таможенника. Теперь против него возбуждено уголовное дело.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе Уральского таможенного управления, житель Хабаровска улетал из Екатеринбурга в Дубай и прошел в "зеленый коридор", где инспектор попросил его предъявить сумку с вещами. Оказалось, что у мужчины при себе были 10 тысяч долларов США и более 2 тысяч рублей. По выявленному превышению таможенник стал составлять протокол о недекларировании наличных.

В ответ пассажир начал нецензурно оскорблять инспектора в присутствии коллег и других туристов, вылетавших в Дубай. Также он повел себя неадекватно и стал бросать в таможенника деньгами. После этого дебошира задержали полицейские.

В итоге ни в какой Дубай хабаровчанин так и не улетел. В отношении него возбудили уголовное дело по статье 319 УК РФ "Оскорбление представителя власти". Ведется следствие.