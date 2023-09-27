27 Сентября 2023
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Фото: Первый канал

Суд признал Дональда Трампа виновным в мошенничестве

Суд в Нью-Йорке признал Дональда Трампа и его сыновей виновными в мошенничестве, заявив, что что Трампы на протяжении десяти лет предоставляли ложные финансовые отчеты о деятельности своей компании Trump Organization.

Это решение суда не окончательное: основная часть дела будет рассматриваться позже, в ней гособвинитель будет требовать взыскать с Трампа ущерб в размере $250 млн и запретить экс-президенту и его сыновьям руководить своим бизнесом сроком на пять лет.

У компании Trump Organization отозвана лицензия, будет назначен временный управляющий, который займется ликвидацией бизнеса. Пока не известно, что будет с недвижимостью Трампа, например, с небоскребом на Уолл-стрит.

Трамп уже заявил, что не согласен с решением суда, он считает свое дело политически мотивированным, поскольку экс-президент намерен вновь участвовать в выборах главы государства.

Теги: дональд трамп, мошенничество, суд


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