27 Сентября 2023
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Фото: Роскосмос

Екатеринбургский космонавт Прокопьев впервые за год ступит на Землю

Сергей Прокопьев из Екатеринбурга возвращается на Землю. Космонавт пробыл на Международной космической станции (МКС) год, возглавляя 68-ю экспедицию. Об этом сообщает пресс-служба "Роскосмоса".

Сегодня в 10.45 по мск корабль "Союз МС-23" вместе с Прокопьевым, а также Дмитрием Петелиным и Франциско Рубио проведет состыковку с МКС, а уже после 14.00 космонавты ступят на родную планету.

Напомним, что екатеринбуржец должен был вернуться из космоса еще полгода назад - 28 марта, однако планы поменялись из-за замены корабля "Союз МС-22" на "Союз МС-23". Благодаря этому Сергей Прокопьев смог поздравить страну с Днем флага, а также исполнить гимн Ural Music Night "Луч солнца золотого" прямо из космоса.

Теги: Екатеринбург, космонавт, Прокопьев, Земля


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