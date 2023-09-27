В Екатеринбурге приставы опечатали кафе "Каспий" на Шарташе

Судебные приставы Екатеринбурга приостановили деятельность кафе "Каспий", расположенное на берегу озера Шарташ.

Как сообщили Накануне.RU в ГУФССП России по Свердловской области, в здании кафе на улице Проезжая, 172/1 были выявлены нарушения требований пожарной безопасности. После этого суд вынес решение о временном закрытии заведения до полного устранения нарушений.

Выехавшие на место судебные приставы опечатали входные двери. Как отметили в ведомстве, это сделано для предотвращения угрозы жизни и здоровью людей.

Напомним, в 2017 году Роспотребнадзор выявил многочисленные нарушения санитарного законодательства в кафе "Каспий" на улице Проезжая. Тогда заведение закрывали на месяц.