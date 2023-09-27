"Америка не собирается заканчивать конфликт на Украине, и не считается с нулевыми шансами на ее победу"

Эксперт 19FortyFive Дэниэл Дэвис полагает, что Америка не собирается заканчивать конфликт на Украине, и совершенно не считается с нулевыми шансами этой страны на победу.

По мнению Дэвиса, победа Украины на поле боя невозможна, и продолжение ее поддержки "столько, сколько потребуется" не имеет никакого смысла, приводит РИА Новости мнение Дэвиса.

Информация об этом появилась на фоне того, что президенту Украины Владимиру Зеленскому предрекли военный переворот со стороны обманутых и преданных правительством Вооруженных сил Украины. О возможности такого развития событий сообщил бывший американский разведчик Скотт Риттер. Отметим, такое заявление Рихтера – не первое из подобных по теме смещения Зеленского или поражения Украины в конфликте. Например, в конце июля 2023 г. Рихтер заявлял, что Украине придется согласиться на мир, принимая территориальные претензии России, навсегда отказываясь от возможности членства в НАТО, какой бы отдаленной она ни была, либо продолжить борьбу с вероятным исходом в виде дополнительных потерь территории и уничтожения украинской нации.

22 сентября 2023 г. президент Белоруссии Александр Лукашенко во время совещания по животноводству высказался о президенте Украины Владимире Зеленском.

"Вы думаете, что Польша просто так сегодня давит эту бедную Украину? Да нет, уже из-за океана отмашку дали: надо уже сливать этого Зеленского, надоел он. Завтра выборы в Америке, никто и смотреть не будет на это. А нам надо защититься. Потому что мы не знаем, что ждать от этих бешеных политиков Польши", - сказал Лукашенко.