Большинство россиян одобряют возрождение советских автобрендов

73% россиян поддерживают идею возрождения отечественных автомобильных брендов советских времен.

Исследование, проведенное "Открытие авто", показало, что 27% против возврата на рынок легендарных российских марок. Больше всего эту идею поддерживают автолюбители в возрасте 18-25 лет и 56-65 лет. 46% граждан положительно относится к возрожденному "Москвичу", из которых 22% - из-за хорошего соотношения цены и качества, а 24% - из-за современного дизайна автомобиля. 44% новый "Москвич" не приглянулся.

Что касается советских "Оки" и "Волги", то более половины опрошенных считают, что эти марки вновь должны появиться на рынке. 25% участников исследования уверены, что возродить эти бренды необходимо ради восстановления традиций отечественного автопрома. 32% хотели бы возвращения "Оки" и "Волги" при условии, что это не будут переделанные китайские машины.

43% респондентов не одобряют возрождение новой серии отечественных брендов: 23% потому, что это бренды со сложившейся "советской" репутацией, а 20% считают, что сначала нужно разработать новые отечественные технологии, которые дадут старым брендам новую жизнь, сообщает ТАСС.

Российский автопром готов закрыть потребность российского чиновничества в отечественных автомобилях, заявили на основных заводах страны. Напомним, ранее на встрече с руководителями промышленных предприятий президент России Владимир Путин заявил, что теперь все российские чиновники должны закупать только отечественные автомобили, даже если они не такие комфортные, как иномарки.