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Фото: пресс-служба авиакомпании &quot;Уральские авиалинии&quot;

Росавиация выпустила рекомендации, чтобы не допустить посадок самолетов на поле

Последняя аварийная посадка пассажирского самолета Airbus А320 "Уральских авиалиний" на пшеничном поле в Новосибирской области была квалифицирована Росавиацией как "серьезный инцидент".

Виновники еще не определены. Ведомство уже распространило по авиаперевозчикам рекомендации о дополнительном обучении их летчиков действиям в случае отказа системы уборки шасси самолета. Главное требование — обязать пилотов правильно рассчитывать остаток топлива с учетом его повышенного расхода и только после этого принимать решение об уходе на запасной аэродром. Экипажу А-320 керосина до него и не хватило, сообщает "Коммерсант".

Самолет "Уральских авиалиний", летевший из Сочи в Омск, экстренно приземлился в поле из-за ошибки пилотов. В предварительных отчетах Росавиации после расшифровки черных ящиков указано, что капитан Сергей Белов и второй пилот Эдуард Семенов не посмотрели на индикаторы, которые указывали, что они летят с выпущенными шасси.

Теги: Росавиация, авиация, самолеты, авиакомпании


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