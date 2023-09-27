27 Сентября 2023
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Фото:Википедия

"Аэрофлот" вывел из иностранных реестров 45% своего воздушного парка

В сентябре российский национальный авиаперевозчик "Аэрофлот" вывел из Бермудского реестра еще 18 лайнеров группы, доведя их общее количество до 120 бортов - это 45% от всего импортного парка.

Большинство из них — Airbus A319, А320 и A330 структур ирландского лизингодателя Aercap, а также три новейших Airbus A350.

Как говорят эксперты, дебермудизация позволит авиакомпании гибче оперировать парком, но открытие новых международных направлений на этих судах осложнено, сообщают "Известия".

Ранее "Аэрофлот" завершила страховое урегулирование по 18 самолетам и пяти авиационным двигателям, принадлежавшим ирландскому лизингодателю AerCap, который прекратил свои требования к российским сторонам как по страховым полисам, выданным российскими страховыми компаниями, так и по договорам лизинга с ПАО "Аэрофлот" и АО "Авиакомпания "России".

Теги: Аэрофлот, авиация, самолеты


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Ранее 06.09.2023 02:00 Мск "Аэрофлот" "очистил" 18 иностранных лайнеров и пять двигателей

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