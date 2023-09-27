27 Сентября 2023
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Фото: Накануне.RU

Маркетплейсы приступили к продаже автомобилей

Интернет-магазин Ozon запустил продажу автомобилей.

Пока такая услуга доступна в Москве и Подмосковье. Как говорят в компании, список городов со временем будет пополняться. Пока на маркетплейсе доступны автомобили от компании ООО "Деливери кар", онлайн-дилера китайского бренда Chery. В дальнейшем магазин планирует сотрудничать и с другими продавцами.

Ozon в 2020 году пытался запустить на своей площадке категорию "Автомобили", но тогда покупатель мог на маркетплейсе только забронировать товар, оплачивать его надо было у дилера в салоне. Теперь машина полностью оплачивается через интернет, а договор купли-продажи подписывается при доставке транспортного средства. Все гарантийные обязательства и сервисное обслуживание лежат на дилере, сообщают "Ведомости".

Как сообщалось ранее, Ozon до конца 2023 г. планирует трудоустроить более 500 осужденных с мягким режимом отбывания наказания.

Теги: маркетплейсы, автомобили, авторынок


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