27 Сентября 2023
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Экономика В России
Фото: admtyumen.ru

В России могут расширить приток мигрантов из Юго-Восточной Азии

Бизнес-омбудсмен России Борис Титов предложил главе государства Владимиру Путину упростить механизм трудовой миграции.

Речь идет о гражданах так называемых визовых стран - тех, которым для въезда в Россию требуется предварительно оформленная виза. Прежде всего это страны Юго-Восточной Азии. Из письма к президенту следует, что рост экономики сталкивается с беспрецедентным уровнем дефицита кадров, который достиг максимальных значений за всю историю наблюдений. По данным Титова, о дефиците кадров заявили почти 54% предпринимателей, опрошенных Институтом экономики роста им. П.А. Столыпина.

При этом, по словам Титова, удовлетворить потребность в трудовых ресурсах за счет граждан СНГ уже не представляется возможным. Рынок можно насытить расширением иностранной рабочей силы из стран с визовым режимом въезда.

Для работников из визовых стран, прибывающих в Россию на срок менее года, разрешение на работу заменить выдачей патента, по аналогии с так называемыми безвизовыми странами — Таджикистаном, Узбекистаном, Молдавией, Азербайджаном. Выдачу виз для групп трудовых мигрантов по заявлению работодателя перевести в онлайн-режим, сообщает РБК,

К странам Юго-Восточной Азии относят 11 государств: Вьетнам, Камбоджа, Лао, Мьянма, Таиланд, Бруней, Восточный Тимор, Филиппины, Малайзия, Индонезия и Сингапур.

Тем временем, региональная общественная организация "Узбекская национально-культурная автономия в городе Москве" предложила на законодательном уровне обязать работодателей обеспечивать трудовых мигрантов местами для питания.

Теги: мигранты, ЮВА, рабочая сила


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