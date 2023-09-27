Приговор Навальному* оставлен в силе

Первый апелляционный суд признал законным приговор оппозиционному политику Алексею Навальному, который был приговорен к 19 годам лишения свободы по обвинению в экстремизме.

Единственное изменение — из мотивировочной части исключена ссылка на особо опасный рецидив, который Мосгорсуд усмотрел в деяниях политика, и теперь он просто опасный рецидивист.

По словам юристов, никаких серьезных последствий в части режима отбывания наказания это не повлечет, хотя и снимает риск перевода Навального в колонию особого режима, сообщает "Коммерсант".

Ранее в МИД РФ назвали спекуляцией данные о включении Навального в обмен заключенными с США.

*внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга