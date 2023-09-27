Минтруд хочет обязать работодателей платить компенсацию за неначисление зарплаты

Министерство труда предложило расширить компенсацию за задержку зарплаты при еë неначислении.

Как сообщила пресс-служба ведомства, в настоящее время работодатель обязан выплачивать компенсацию только в том случае, если заработная плата была начислена, но не выплачена в срок. Если работодатель неправомерно не начислил зарплату, то и компенсацию в связи с задержкой выплаты работник получить не может. Предлагается скорректировать статью 236 Трудового кодекса, чтобы работник мог получать компенсацию и в этом случае.

Работник, который получил отпускные или оплату за выполнение дополнительной работы по решению суда, сейчас не получит компенсацию именно за задержку средств, потому как эти выплаты не начислялись. В случае принятия поправок работодатель будет выплачивать проценты с того момента, когда фактически денежные средства должны были быть получены работником.

Кроме того, по данным Минтруда, работодатель будет обязан выплатить компенсацию в размере минимум 1/150 ставки Банка России, действующей на тот момент, за каждый день задержки, если он нарушил установленный срок выплаты зарплаты.