Анонсировано возобновление работы завода Volvo в Калужской области

Завод Volvo может возобновить свою работу в Калужской области в текущем году.

Как сообщил на своей странице в соцсети "ВКонтакте" глава региона Владислав Шапша, предприятие обрело нового собственника из России. Отмечается, что документы уже подписаны. На полную мощность завод выйдет уже в 2024 году.

Как отметил Шапша, на заводе Volkswagen также сменился собственник. Региональные власти ведут работу по перезапуску этого предприятия, как с собственником, так и с китайскими партнерами. То же касается и завода Peugeot.

Ранее Минпромторг сообщил о передаче активов Volvo в РФ местному инвестору.