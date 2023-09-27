27 Сентября 2023
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Фото: Getty Images / Sjoerd van der Wal

Анонсировано возобновление работы завода Volvo в Калужской области

Завод Volvo может возобновить свою работу в Калужской области в текущем году.

Как сообщил на своей странице в соцсети "ВКонтакте" глава региона Владислав Шапша, предприятие обрело нового собственника из России. Отмечается, что документы уже подписаны. На полную мощность завод выйдет уже в 2024 году.

Как отметил Шапша, на заводе Volkswagen также сменился собственник. Региональные власти ведут работу по перезапуску этого предприятия, как с собственником, так и с китайскими партнерами. То же касается и завода Peugeot.

Ранее Минпромторг сообщил о передаче активов Volvo в РФ местному инвестору.

Теги: Volvo, автопром


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Ранее 08.09.2023 14:46 Мск Минпромторг сообщил о передаче активов Volvo в РФ местному инвестору

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