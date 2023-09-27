Рогов сообщил о наступлении четырех рот украинской армии на участке Работино—Вербовое

Произошло резкое обострение ситуации на участке Работино—Вербовое.

Как заявил в Telegram член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов, после массированной артподготовки в атаку брошены четыре роты Вооруженных сил Украины при поддержке большого числа бронетехники. Численность роты в украинской армии — от 80 до 200 человек. Отмечается, что завязались тяжелые и ожесточенные бои.

Как сообщил сенатор от региона Дмитрий Рогозин, в Запорожской области обострилась ситуация. "Поперли. Много",— написал он в Telegram, указав, что по противнику нанесен удар артиллерией.

В Минобороны России ситуации не комментировали.

Ранее Рогов заявил, что блицкриг ВСУ в Запорожской области провалился.