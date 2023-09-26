Глава МИД Никарагуа выразил на сессии ООН солидарность с Россией

Никарагуа выражает солидарность с позицией России на международной арене в защиту мира и безопасности. Об этом заявил министр иностранных дел Никарагуа Денис Монкада, выступая на 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке.

"Выражаем солидарность с героической борьбой, которую ведет Российская Федерация, за безопасность и мир, который мы все должны защищать от растущих угроз империй и их неонацистской политики, их фашистских символов и содержания. Они намерены вернуть нас к эпохе экспансионистских войн и господства, которые привели к гибели миллионов людей и разрушению семей по всему миру. Наша поддержка Российской Федерации, которая является неизменной опорой и неизбежным альянсом человечества во имя необходимых и незаменимых безопасности, диалога и гармонии", - приводит его слова ТАСС.

Министр также отметил, что республика с надеждой следит за развитием и расширением объединения БРИКС, которое "представляет собой новые силы в борьбе за экономический и финансовый суверенитет свободных народов".