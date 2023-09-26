Спикер палаты общин Канады ушел в отставку после чествования ветерана дивизии СС "Галичина"

Спикер палаты общин Канады Энтони Рота объявил, что уходит в отставку после устроенного им в парламенте чествования чествования ветерана дивизии СС "Галичина"

"С тяжелым сердцем я информирую членов (парламента) о своей отставке с поста спикера палаты общин", - цитируют его РИА Новости.

Напомним, 22 сентября Рота пригласил на заседание парламента по случаю визита Владимира Зеленского 98-летнего Ярослава Гунько, которого представил как "украино-канадского ветерана Второй мировой войны, сражавшегося за украинскую независимость против русских".

Гунько состоял в 14-й добровольческой дивизии "Галичина" войск СС, которая не только воевала "против русских", но и отметилась зверствами в отношении евреев, поляков, белорусов и словаков.

После того, как разгорелся скандал, спикер канадской палаты общин Энтони Рота извинился за приглашение в парламент и чествование украинского бойца дивизии СС "Галичина". Энтони Рота настаивает, что лично принимал решение пригласить бойца в парламент, и никто, в том числе члены украинской делегации, не знали, кого они будут чествовать. Посол России в Канаде Олег Степанов уточнил, что Москва потребует от Оттавы разъяснений из-за случившегося.