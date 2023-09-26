На Ямале возбудили дело из-за пропавших капитана и моториста затонувшего теплохода

На Ямале следователи возбудили уголовное дело по факту затопления теплохода "Авангард" с несамоходной баржей, груженой строительными материалами, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального управления СКР.

Дело возбуждено по статье "Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации внутреннего водного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц".

Напомним, утром, 23 сентября на 505 километре реки Малая Обь, в 40 километрах от села Мужи затонул теплоход "Авангард". Что стало с экипажем - неизвестно. Капитана и моториста судна до сих пор не могут найти. Они числятся пропавшими без вести.

Для выяснения причин происшествия проводится комплекс первоначальных следственных действий, допрашиваются свидетели, готовится к назначению ряд экспертиз. Местоположение судна зафиксировано на дне реки, с использованием специальной техники планируется провести его подъем.