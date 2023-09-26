26 Сентября 2023
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Фото: Накануне.RU

Минздрав Армении: В Нагорном Карабахе от взрыва погибли 125 человек

Количество погибших при взрыве на складе топлива вблизи трассы Степанакерт-Аскеран в Нагорном Карабахе возросло до 125 человек. Об этом со ссылкой на местное агентство "Арменпресс" сообщил "КоммерсантЪ".

Такие данные журналистам сообщила глава Минздрава Армении Анаит Аванесян. Тела доставлены в Армению. Их идентификация еще не начата.

Число пострадавших, по информации СМИ, составило порядка 290 человек. 67 пострадавших находятся сейчас в Национальном ожоговом центре Армении. Состояние здоровья большинства из них оценивается как крайне тяжелое и тяжелое.

Ранее в СМИ была информация минимум о 20 погибших и о пропавших без вести.

Теги: минздрав, армения, погибшие, нагорный карабах


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