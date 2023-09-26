26 Сентября 2023
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Общество Владимирская область
Фото: avo.ru

В конкурсе «Самая красивая деревня-2023» Владимирской области сразу два обладателя гран-при

Во Владимирской областной филармонии состоялось подведение итогов ежегодного конкурса-фестиваля сельских территорий «Самая красивая деревня Владимирской области». Он проходил уже в девятый раз. За это время участие в нём приняли более 420 населённых пунктов, а в этом году заявки подали 73 территории, сообщает пресс-служба правительства региона. 

В торжественном мероприятии приняли участие первый заместитель Губернатора Дмитрий Лызлов, председатель оргкомитета конкурса-фестиваля, заместитель председателя Законодательного Собрания Вячеслав Картухин, предприниматели, меценаты и представители сёл и деревень, которые соревновались за статус лучшего населённого пункта.

«Этот конкурс – яркий пример того, как усилия и труд на благо малой родины могут привести к реализации масштабных проектов. К слову, победители прошлых лет на полученные деньги установили 25 детских и спортивных площадок, более 15 памятников землякам, погибшим в годы Великой Отечественной войны, отремонтировали десятки колодцев и уличных дорог, модернизировали уличное освещение, сделали многое другое», – отметил Дмитрий Лызлов.

конкурс самая красивая деревня(2023)|Фото: avo.ru

Для определения победителей во время выездов Оргкомитет конкурса обращал внимание на наличие историко-культурных достопримечательностей и их состояние, эстетичность деревни и окрестностей. Также оценивали активность жителей в деле развития населенного пункта, наличие ферм и бизнес-субъектов. Важную роль играют культурные мероприятия и их уровень, спортивная инфраструктура, бережное отношение к традициям.

Впервые за всю историю конкурса определены 2 обладателя Гран-при. Ими стали сёла Весь Суздальского района и Парковый Юрьев-Польского района. Они получили по 200 тыс. рублей, которые можно направить на любые цели.

конкурс самая красивая деревня(2023)|Фото: avo.ru

Конкурс проводился по двум группам населённых пунктов: с численностью населения до 500 и до 3,5 тыс. человек. Среди малых сёл и деревень первое место разделили сёла Заречье Киржачского район и Верхозерье Меленковского района. На втором месте – село Крутово Ковровского района, посёлок Венки Кольчугинского района и деревня Степаньково Собинского района. На третьем месте – деревня Уляхино Гусь-Хрустального района и село Жерехово Собинского района.

конкурс самая красивая деревня(2023)|Фото: avo.ru

В группе с численностью населения до 3,5 тыс. человек победителем признано село Второво Камешковского района, а серебряным призёром стало село Малышево Селивановского района. Третье место разделили посёлки Галицы Гороховецкого района и Иванищи Гусь-Хрустального района, сёла Молотицы Муромского района и Чамерево Судогодского района, а также деревня Старые Омутищи Петушинского района.

Обладатели первого, второго и третьего призовых мест в обеих категориях получили премии в размере 100, 50 и 30 тысяч рублей соответственно.

Теги: конкурс самая красивая деревня, гран-при, население


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