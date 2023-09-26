Солдат ВСУ получил срок за убийство мирных жителей в Мариуполе

Солдат Вооруженных сил Украины Ярослав Бучковський наказан за убийство двоих мирных жителей в Мариуполе.

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28 марта 2022 г. Бучковський на территории больницы УМВД Мариуполя нашел двоих мирных жителей, находившихся между домами 69 и 63 по улице Георгиевской. Они не участвовали в вооруженном конфликте и никому не угрожали.

Солдат расстрелял пострадавших, от полученных травм они умерли на месте. Бучковський полностью признал вину. Приговор – 25 лет колонии строгого режима, сообщает СКР.