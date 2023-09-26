Пара из Екатеринбурга предстанет перед судом за убийство незнакомца на остановке

В Екатеринбурге перед судом предстанут двое местных жителей, обвиняемые в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть потерпевшего. Об инциденте Накануне.RU сообщили в пресс-службе СКР по Свердловской области.

Трагедия произошла в ночь на 6 июня 2023 года. По данным следствия, обвиняемые парень с девушкой встретили мужчину 1978 года рождения на остановке возле одного из домов по улице Ильича. Пара избила мужчину руками и ногами якобы из личной неприязни. От полученных травм через непродолжительное время потерпевший скончался на месте происшествия.

Следователи установили все обстоятельства произошедшего, собрали и закрепили доказательственную базу: осмотрели место происшествия, допросили свидетелей и обвиняемых, а также провели проверку их показаний на месте. Помимо этого была проведена судебно-медицинская и психолого-психиатрическая экспертизы.

Расследование уголовного дела завершено. Его материалы вместе с утвержденным обвинительным заключением были направлены в суд для рассмотрения по существу.