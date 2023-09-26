С "Уралвагонзавода" через суд требуют около 40 млн рублей

Компания "УМК-Сталь" подала иск к корпорации "Уралвагонзавод". Об этом сообщается в электронной картотеке Арбитражного суда Свердловской области.

Как говорится в документе, речь идет о взыскании задолженности по договору поставки в связи с неисполнением обязательств по оплате поставленной продукции и неустойки. Общая сумма требований составляет около 40 млн рублей.

Предварительное заседание арбитражного суда назначено на 16 октября этого года.