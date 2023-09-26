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Фото: t.me/akhmeddudaev / Ахмет Дудаев

Сыну Кадырова может грозить до пяти лет лишения свободы - депутат

15-летнему сыну Рамзана Кадырова Адаму может грозить до пяти лет лишения свободы, если суд признает избиение им подследственного Никиты Журавеля умышленным, считает первый зампред комитета Госдумы по законодательству Юрий Синельщиков. Правда, обычно по этой статье суд назначает наказание в два-три года, добавляет парламентарий.
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Также Синельщиков не исключил, что подследственный, к которому подросток каким-то образом попал в камеру СИЗО, мог напасть на визитёра.

"В этом случае Адам сможет избежать наказания. Также есть такое понятие, как превышение необходимой обороны. Наказание за это деяние обычно мягкое, как правило, не связанное с лишением свободы. Возможно, что имело место нанесение телесных повреждений в состоянии аффекта. Если же сын Кадырова умышленно избил арестованного, то ему может грозить до пяти лет лишения свободы", - цитирует юриста НСН.

Синельщиков добавил, что Следственный комитет должен обратить внимание на этот инцидент.

Ни Генпрокуратура, ни СКР до сих пор не заявили о начале проверки после публикации в канале Рамзана Кадырова видеозаписи с избиением.

"Насилие в отношении задержанных и арестованных применяться не должно. Такие действия также пресекаются законом. Правоохранительные органы должны рассмотреть сообщение об этом преступлении", - полагает депутат.

Никита Журавель стал фигурантом уголовного дела после того, как в Волгограде сжег коран недалеко от мечети. После этого министр юстиции России Константин Чуйченко сообщил президенту Владимиру Путину, что считает справедливым направление Журавеля в СИЗО Чечни. Путин одобрил это решение.

В конце августа 2023 года уполномоченный по правам человека при президенте России Татьяна Москалькова сообщила, что получила жалобу от Журавеля: он рассказал, что в СИЗО к нему приходил несовершеннолетний (15 лет) сын Рамзана Кадырова. Подросток, по словам Журавеля, сильно избил его.

Теги: рамзан кадыров, юрий синельщиков, уголовное дело, проверка


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