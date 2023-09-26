Госдума России осудила чествование в палате общин Канады ветерана дивизии СС "Галичина"

Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий сообщил о том, что Госдума единогласно приняла заявление "В связи с поощрением властями Канады укронацизма и неофашизма", где резко осудила позорное чествование ветерана дивизии Ваффен-СС "Галичина" Ярослава Гунько в парламенте Канады.

В тексте, в частности, говорится, что депутаты рассматривают произошедшее вопиющее событие не как случайность, а как очередной шаг в целенаправленном выверенном курсе Канады и Запада в целом на переписывание истории в угоду политической конъюнктуре.

"От себя добавлю: нацистские приветствия и бурные аплодисменты Ярославу Гунько в компании с новым Гитлером современности Владимиром Зеленским – преступление по реабилитации фашизма. Будем призывать международные организации, в первую очередь ООН, вынести соответствующие оценки", - написал Слуцкий в своем telegram-канале.

Напомним, ранее спикер канадской палаты общин Энтони Рота извинился за приглашение в парламент и чествование украинского бойца дивизии СС "Галичина". Речь идет о 98-летнем Ярославе Гунько. Энтони Рота настаивает, что лично принимал решение пригласить бойца в парламент, и никто, в том числе члены украинской делегации, не знали, кого они будут чествовать. Посол России в Канаде Олег Степанов уточнил, что Москва потребует от Оттавы разъяснений из-за случившегося.

Гунько состоял в 14-й добровольческой дивизии "Галичина" войск СС, которая не только воевала против Красной армии, но и отметилась зверствами в отношении евреев, поляков, белорусов и словаков.