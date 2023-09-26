26 Сентября 2023
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Фото: sverdlovsk.sledcom.ru

СК проверит детсад в Екатеринбурге, где не заметили ухода 2-летнего ребенка

В Екатеринбурге Следственный комитет начал проверку после того, как маленький ребенок самостоятельно ушел из детского сада.
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Как сообщили Накануне.RU в СК России по Свердловской области, все случилось утром 11 сентября: сотрудники детского сада в поселке Горный Щит не заметили отсутствие 2-летнего мальчика, который вышел за пределы дошкольного учреждения. Впоследствии малыша обнаружил охранник другого детсада, расположенного по соседству.

По предварительным данным, инцидент произошел из-за недосмотра воспитателя. Сейчас сотрудниками Следственного комитета выясняются все обстоятельства.

Принимаются меры к опросу как самих работников детского сада, так и возможных очевидцев. Отдельно будет изучена интересующая следствие документация о работе учреждения. В СК обещают дать этой ситуации надлежащую правовую оценку.

Напомним, что свою проверку также проводит прокуратура.

Теги: детсад, воспитатель, ребенок, СК, проверка, Екатеринбург


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