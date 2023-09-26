26 Сентября 2023
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Политика За рубежом
Фото: Russ Scalf/US Air Force

Турция может одобрить заявку Швеции на вступление в НАТО в обмен на истребители F-16

Анкара шантажирует Вашингтон одобрением заявки Швеции на вступление в НАТО в обмен на истребители F-16.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил журналистам, что парламент его страны сдержит свое обещание ратифицировать заявку Швеции, если администрация США подготовит почву для продажи самолетов, передает Reuters.

По словам Эрдогана, эту тему министр иностранных дел Турции Хакан Фидан и госсекретарь США Энтони Блинкен обсуждали на прошлой неделе в Нью-Йорке. Причем Эрдоган заявляет, что это Белый дом намекает на связь между возможностью поставок истребителей и одобрением заявки Швеции.

Турция уже много лет не оставляет попыток заполучить когда-то обещанные ей F-16. Контракт уже был заключен, а турецкие пилоты должны были отправиться в США – обучаться пилотированию американской техникой, когда Турция решила закупить у России зенитно-ракетных комплексов С-400. В ответ Вашингтон приостановил программу поставки и заморозил ее. На протяжении длительного времени США пытались заставить Турцию отказаться от российских ЗРК в обмен на поставку Patriot, но договоренности так и не были достигнуты.  

Теги: f-16, турция, нато, швеция, сша


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