В Полтавской области Украины взорвался газопровод "Уренгой-Помары-Ужгород"

Недалеко от города Лубны в Полтавской области Украины произошел взрыв на магистральном газопроводе "Уренгой-Помары-Ужгород".

По словам врио главы Полтавской области Дмитрия Лунина, газопровод разгерметизировался, начался пожар. О причинах взрыва не сообщается, не исключается диверсия.

Это не первый раз, когда на данном участке газопровода происходит авария – аналогичный случай был в 2021 году.

Лунин сообщил, что, по предварительной информации, в результате инцидента никто не пострадал. На месте работают экстренные службы.