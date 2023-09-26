В Америке заявили о переломном моменте в конфликте на Украине

Западные союзники могут изменить свой подход к помощи Украине после провала контрнаступления ВСУ.

Это становится очевидным в сентябре, приводит РИА Новости выдержку из публикации журнала Military Watch. Украинские войска понесли серьезные потери, но не смогли добиться значительных результатов. Ожидается, что признание западными лидерами неудач на Украине подтолкнет их к пересмотру текущей политики и перераспределению ресурсов.

Напомним, ранее в США сообщили, что дали Киеву все, о чем тот просил для контрнаступления, но оно идет медленнее, чем хотелось бы, заявил координатор стратегических коммуникаций в совете национальной безопасности Джон Кирби. По словам представителя Белого дома, Украина понимает, что "время не на ее стороне" и что с началом осени маневрировать, применять дроны и системы ПВО станет сложнее. При этом в офисе президента Украины Владимира Зеленского считают, что контрнаступление идет по плану.

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев, объясняя провал "контрнаступа", сообщил, что ВС РФ научились эффективно противодействовать западной технике, поэтому все попытки украинского контрнаступления остаются безуспешными. Также Медведев сообщил, к чему могут привести поставки Украине танков Abrams и ракет большей дальности типа Army Tactical Missile System.

"России оставляют все меньше выбора, кроме прямого конфликта с НАТО на земле, который превратился в открыто фашистский блок типа гитлеровской оси, хотя и большего размера", - написал Медведев в своем telegram-канале.

По его словам, Россия готова.

"Хотя результат будет достигнут с гораздо большими издержками для человечества, чем в 1945 г.", - считает Медведев.