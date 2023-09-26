Полиция накрыла бар в Екатеринбурге, где продавали сомнительный алкоголь

В Екатеринбурге полиция вместе с общественниками накрыли бар The First Lounge на пересечении проспекта Ленина и улицы Мамина-Сибиряка. Как рассказал активист в своих соцсетях Дмитрий Чукреев, бар не имел лицензии и продавал посетителям сомнительный алкоголь.



"Лицензии у бара не было, но это не мешало продавать сомнительные спиртные напитки. Самого алкоголя тут очень много — есть и шампанское, и текила, коньяк, виски, водка. И непонятные спиртные напитки под названием "Клюква" и так далее. Что тут налито — непонятно. Скорее всего, мешают обычный спирт и красители, ароматизаторы. Потом это реализуют под видом дорогих коктейлей", — передает Чукреев слова общественников, помогавших полиции.



Весь алкоголь изъяли и отправили на экспертизу. Сейчас предпринимателю, открывшему заведение грозит административный штраф.



В пресс-службе городской полиции добавили, что сотрудниками ОЭБ и ПК проводится проверка по факту возможных нарушений правил оборота алкоголя.