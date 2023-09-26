26 Сентября 2023
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Фото: Министерство обороны Дании

"Северные потоки" подорвали, чтобы лишить Россию возможности давить на Германию – Сеймур Херш

Американский журналист Сеймур Херш снова обвинил США в подрыве газопроводов системы "Северный поток" в Балтийском море.

Херш приводит два аргумента, почему руководство США выбрало целью атаки именно "Северные потоки": это единственные трубопроводы, по которым можно было нанести удар и потом легко отрицать причастность, а также подрыв газопровода лишал Россию влияния на Германию. По мнению Херша, напрямую подрыв не был связан с ситуацией на Украине.

Журналист ссылается на неназванный источник и пишет, что причастные к подрыву не оставили следов. Никакая значимая информация не вносилась на электронные устройства и не попала в сеть, а бумажные документы были уничтожены после подрыва. По информации Херша, исполнители посылали отчеты только лично главе ЦРУ, и только он доносил информацию до президента США Джо Байдена. Якобы, в ЦРУ очень нервничали из-за неясных формулировок и инструкций Байдена, поскольку это было "шагом в сторону третьей мировой войны".

Также Херш считает, что подготовка к диверсии заняла у специалистов ВМС США несколько месяцев.

Диверсия на газопроводах была совершена 26 сентября 2022 года. В результате газ полностью перестал поступать по "Северному потоку" в Европу. Российские власти считают, что газопроводы можно починить, но без гарантий безопасности не станут этого делать. В диверсии обвинили "англо-саксов".

Теги: северный поток, сеймур херш, германия, диверсия, цру


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