В Екатеринбурге к отоплению подключено 16% жилых домов

В администрации Екатеринбурга рассказали о ходе отопительного сезона в уральской столице.

По словам главы управления жилищного и коммунального хозяйства мэрии Александра Брагина, сейчас тепло поступает в 96,5% школ, 98% детсадов, 72% объектов здравоохранения, 55% учреждений культуры и 16% объектов жилищного фонда. Жилые дома подключают позже всех, поскольку в сентябре температура воздуха в городе не опускалась ниже 10 градусов тепла.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе городской администрации, в общей сложности специалисты подготовили к подаче отопления более 8,3 тысячи объектов жилищного фонда и 1,2 тысячи зданий социальной сферы.

Напомним, в этом году отопительный сезон в Екатеринбурге стартовал 11 сентября.