26 Сентября 2023
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Фото: Следственный комитет РФ

Путин повысил зарплаты генеральному прокурору и главе Следственного комитета

Президент России Владимир Путин подписал указ об увеличении зарплат генпрокурора Игоря Краснова и главы Следственного комитета Александра Бастрыкина на 5,5%.

Ранее сегодня президент подписал указ о повышении с 1 октября на 5,5% зарплат отдельным категориям госслужащих.

При этом в бюджете России на 2024 год индексация зарплат федеральных чиновников не предусмотрена – она останется только для бюджетников: врачей, учителей и т.д.

В прошлом году федеральным чиновникам проиндексировали зарплаты на 4%. В 2021 году в целях экономии от индексации отказались.

По данным Росстата, в 2021 году (данные за 2022 год появятся в конце текущего года) в России насчитывалось 430,8 тыс. сотрудников федеральных госорганов. Их среднемесячная зарплата составляла 70 тыс. руб.

Теги: индексация, зарплата, игорь краснов, александр бастрыкин, чиновники


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