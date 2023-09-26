В Нижневартовске неизвестные избили и похитили мужчину

В Нижневартовске в социальных сетях разместили видео о том, как на пересечении улиц Ленина - Индустриальная неизвестные избили мужчину посреди дороги, после чего засунули его в свой автомобиль и уехали, передает корреспондент Накануне.RU.

Подписчики группы переживают за жизнь и состояние пострадавшего.

"Ощущение, точно 90-е вернулись", - комментируют подписчики.

Предположительно, причиной драки стало то, водитель черной машины при повороте с Индустриальной на Ленина перестроился на крайнюю правую полосу, уже занятую другим автомобилем.

В УМВД Югры сообщили, что полиция проводит проверку. В дежурную часть по данному случаю поступили сообщения от очевидцев.

Участников драки и разыскивает полиция. Также ведется розыск автомобиля