В Нижневартовске неизвестные избили и похитили мужчину
В Нижневартовске в социальных сетях разместили видео о том, как на пересечении улиц Ленина - Индустриальная неизвестные избили мужчину посреди дороги, после чего засунули его в свой автомобиль и уехали, передает корреспондент Накануне.RU.
Подписчики группы переживают за жизнь и состояние пострадавшего.
"Ощущение, точно 90-е вернулись", - комментируют подписчики.
Предположительно, причиной драки стало то, водитель черной машины при повороте с Индустриальной на Ленина перестроился на крайнюю правую полосу, уже занятую другим автомобилем.
В УМВД Югры сообщили, что полиция проводит проверку. В дежурную часть по данному случаю поступили сообщения от очевидцев.
Участников драки и разыскивает полиция. Также ведется розыск автомобиля