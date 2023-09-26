Версия: посадившие в поле самолет пилоты не заметили, что летят с выпущенными шасси

Самолет "Уральских авиалиний", летевший из Сочи в Омск, экстренно приземлился в поле из-за ошибки пилотов, пишет Mash. В предварительных отчетах Росавиации после расшифровки черных ящиков указано, что капитан Сергей Белов и второй пилот Эдуард Семенов не посмотрели на индикаторы, которые указывали, что они летят с выпущенными шасси.

Из-за этого у Airbus A320 "Уральских авиалиний" быстро закончилось топливо. Все показания отображались на табло, но Семёнов и Белов этого не заметили — они ориентировались на положение крана. Поэтому рассчитали расход топлива без учёта дополнительной нагрузки. Следствием этого стало принятие Росавиацией решения о том, что пилотов всех российских авиакомпаний проверят на умение рассчитывать топливо и поведение во время экстренных ситуаций. Отчитаться о результатах нужно уже в октябре, уточняет канал.

Напомним, 12 сентября самолет Airbus А320 следовал по маршруту Сочи - Омск. Около 5 утра мск экипаж сообщил о проблемах с оборудованием. Борт посадили в поле у поселка Каменка в 180 километрах от Новосибирска. На борту был 161 пассажир (в том числе 23 ребенка) и шесть членов экипажа. Никто не пострадал. СКР возбудил уголовное дело по ч. 1 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта).

По предварительной информации, у A320 не открылись закрылки, борт не смог приземлиться в Омске, так как в местном аэропорту слишком короткая взлетно-посадочная полоса — там не хватило бы места, чтобы затормозить без закрылок. Самолет направили в аэропорт Новосибирска. Во время полета из-за сильного встречного ветра на борту закончилось топливо, поэтому пилоты приняли решение сесть в поле.

Первый зампредседателя комитета Госдумы по энергетике Валерий Селезнев призвал лишить компанию "Уральские авиалинии" лицензии. Он также отметил, что "компенсация за испуг" в размере 100 тыс. рублей для каждого пассажира не является для авиакомпании существенной суммой. Депутат намекнул, что на этом фоне слова директора "Уральских авиалиний" Сергея Скуратова про "заботы по полной программе об этих людях" не являются искренними. В Кремле заявили, что не знают, будут ли награждать пилотов "Уральских авиалиний", посадивших самолет в поле.