Жительница Екатеринбурга засудила интернет-магазин из-за игровой приставки
Жительница Екатеринбурга сумела выиграть суд у продавца игровой приставки.
Как сообщили Накануне.RU в управлении Роспотребнадзора по Свердловской области, жительница уральской столицы купила в интернет-магазине игровую приставку Sony стоимостью более 88 тысяч рублей. К устройству полагались второй геймпад и зарядная станция. Но после вскрытия упаковки выяснилось, что доставили только саму приставку, а дополнительного геймпада и зарядной станции не оказалось.
Геймерша потребовала от продавца доукомплектовать товар, но тот никак не отреагировал. Тогда екатеринбурженка обратилась в консультационный пункт для потребителей, где подготовили иск в суд о соразмерном уменьшении покупной цены товара.
В итоге суд взыскал с продавца стоимость невложенных в комплект товаров, неустойку за нарушение срока удовлетворения требований покупателя, расходы на оплату юридических услуг, почтовые расходы, компенсацию морального вреда и штраф. Общая сумма составила около 100 тысяч рублей.
Напомним, недавно житель Качканара отсудил компенсацию у маркетплейса Wildberries за бракованные смарт-часы.