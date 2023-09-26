В Дагестане власти пытаются объяснить населению, что вышки сотовой связи безвредны

Министр цифрового развития Дагестана Юрий Гамзатов попросил депутатов регионального парламента помочь разъяснить жителям, что вышки сотовой связи безвредны. В республике в этом году должны установить 76 вышек связи, жители пяти населенных пунктов "хотят отменить" их установку.

"Нам необходима ваша помощь в доведении информации до населения о том, что нет никакого вреда от установки вышек связи. Базовые станции не опаснее телефонов, которые, не получая достаточно сильный сигнал и находясь в активном поиске, могут представлять определенные неудобства", - сказал министр.

Гамзатов попытался прорекламировать достоинства скоростной связи: "Сейчас у сел с населением до 500 человек есть возможность получить высокоскоростной интернет бесплатно, за счёт государства. Суть программы не в освоении федеральных средств, (они идут напрямую из Минцифры РФ исполнителям), а в том, чтобы обеспечить качественной связью села с небольшим населением".

"[Это даст] возможность получать все услуги в электронном виде, общаться с родными и близкими, в случае экстренной необходимости вызвать специальные службы: скорую помощь, пожарную службу, полицию", - отметил министр.

В Дагестане жители ряда сел неоднократно грозили сжечь сотовые вышки. В соседней Северной Осетии население даже перешло от слов к делу и в 2021 году сожгли новую станцию, оставив приличную территорию без связи.