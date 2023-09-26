Прокуратура проверит детсад в Горном щите, где пропал 2-летний ребенок

Прокуратура организовала проверку после пропажи двухлетнего мальчика из детского сада №489 в поселка Горный щит (Екатеринбург).

Напомним, инцидент произошел 11 сентября. Ребенок самостоятельно покинул воспитательную группу, вышел из здания и, миновав охранника, ушел с территории учреждения. Обнаружить малолетнего удалось в другом детском саду, где его по камерам видеонаблюдения увидел охранник. После этого мать мальчика обратилась в прокуратуру, минобразования региона и департамент образования горадминистрации.

"Ни воспитатель, ни охранник не предприняли действий по предотвращению выхода ребенка из учреждения, не проконтролировали фактическое нахождение его в дошкольном учреждении. По данным заведующей детским садом № 489, 11 сентября 2023 года был первым днем посещения ребенком детского сада. При этом, в группе работали и воспитатель, и младший воспитатель", - рассказали Накануне.RU в пресс-службе прокуратуры.

В ходе надзорных мероприятий сотрудники ведомства дадут правовую оценку действиям сотрудников детского сада. По результатам проверки при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.