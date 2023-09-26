26 Сентября 2023
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Фото: департамент информационной политики Свердловской области

На Средний Урал вернули режим ЧС

В Свердловской области вновь вводят режим ЧС. Об этом сообщает Telegram-канал "Не для протокола", который связывают с администрацией губернатора.

По данной информации, причинной возвращения режима стало возобновление лесных пожаров из-за теплой погоды.

"Шашлыки пока не запрещены, но усилены группировки, которые занимаются ликвидацией огня", - говорится в сообщении.

Напомним, что 15 сентября в регионе отменили действие особого противопожарного режима, который был введен еще весной. Режим ЧС в лесах Свердловской области был отменен еще 28 июля.

Теги: режим ЧС, лес, пожар


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