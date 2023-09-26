Бориса Кагарлицкого*, сидящего в СИЗО, оштрафовали на 40 тысяч рублей

Савеловский районный суд Москвы оштрафовал социолога и политолога Бориса Кагарлицкого* на 40 тыс. руб. за отсутствие маркировки об иноагентстве (ч. 4 ст. 19.34 КоАП РФ).

Примечательно, что Кагарлицкий* с июля находится в СИЗО Сыктывкара. Известный политолог левых взглядов обвиняется в публичном оправдании терроризма (ч. 2 ст. 205.2 УК РФ) в видео на YouTube, касающемся взрыва на Крымском мосту.

*внесен в реестр СМИ-иноагентов Минюста РФ, внесен в реестр экстремистов и террористов Росфинмониторинга