26 Сентября 2023
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Политика
Фото: Накануне.RU

В Екатеринбурге из детского сада пропал двухлетний ребенок

Из детского сада №489 в микрорайоне Горный щит (Екатеринбург) пропал двухлетний ребенок. Мальчик покинул собственную группу, спустился по лестнице, вышел из здания, а после и за пределы территории учреждения, миновав охранника. Нашли ребенка уже в другом детском саду, но отнюдь не его собственные воспитатели.

Как сообщают "Вечерние ведомости" со слов матери детсадовца, пропажу ребенка никто так и не заметил. Мальчик оказался на улице всего через полчаса после ухода мамы, о чем последняя узнала только после обеда. Никаких подробностей обеспокоенной женщине в ДОУ №489 не рассказали, где был охранник и куда смотрели воспитатели не пояснили, а записи с камер и вовсе отказались показывать, ссылаясь на утерянный пароль от системы.

Как оказалось, ребенок забрел в соседний детский сад - №316. Там на камерах видеонаблюдения его заметил охранник, который сразу отвел мальчика к заведующей. После того, как все группы дошкольников были проверены стало ясно, что ребенок не является воспитанником данного учреждения. После этого удалось связаться и с мамой детсадовца.

"Если бы не бдительный охранник из соседнего детского сада, что было бы с ним? Там рядом трасса, бродячие собаки", - отметила мать мальчика.

Спустя два дня угроз со стороны женщины обратиться в прокуратуру, пароль от системы видеонаблюдения странным образом нашелся. Несмотря на это свердловчанка все равно обратилась в ведомство, а также в минобразования области и департамент образования горадминистрации.

Как указывает издание, забор на территории детского сада №489 стоит больше для красоты - через огромные щели в конструкции может пролезть не только ребенок, но и взрослый. Из-за этого в надзорные органы обратилась еще одна местная жительница. По ее словам, любой другой ребенок может так же убежать и выйти на Полевской тракт по соседству. В сам детсад через забор могут пройти бездомные собаки, коих в Горном щите много, или, что еще хуже - кто-то неадекватный мог украсть ребенка, а когда того хватятся - будет поздно.

В ДОУ №489 инцидент комментировать отказываются, ссылаясь на департамент образования.

Теги: детский сад, ребенок, пропажа, прокуратура


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