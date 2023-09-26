Число трудоустроенных с помощью службы занятости граждан во Владимирской области растёт

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года уровень трудоустройства безработных, зарегистрированных в службе занятости Владимирской области, вырос на 9 пунктов и составляет 80 процентов, при этом 12 процентов трудоустроенных находят работу в 10-дневный срок, сообщает пресс-служба правительства региона.

«Это предварительные итоги комплексной модернизации, которая проводится в регионе. В рамках нацпроекта «Демография» выполняется переоборудование пространств центра занятости, внедряются единые стандарты и новые форматы работы. Как результат – в области по сравнению с 2021 годом в 1,5 раза сократилось среднее время закрытия вакансий (92 дня – в 2023 году, 135 дней – в 2021 году)», – отметила заместитель министра труда и занятости населения Мария Мальцева.

Специалисты службы занятости путём проактивной работы с посетителями также стремятся сократить среднее время трудоустройства. Например, в филиале «Кольчугинский» Центра занятости населения Владимирской области начинают работу ещё до момента признания человека безработным: с помощью сервиса «Моё резюме» помогают отредактировать резюме и повысить конкурентоспособность, с помощью чата в Телеграм-канале информируют о вакансиях, приглашают посетить открытые отборы и тренинги. Таким образом среднее время трудоустройства в филиале ниже среднеобластного (95 дней в 2023 году) и составляет 62 дня.

Модернизированные центры занятости открывают новые возможности. В каждом филиале ЦЗН области посетителю не просто подбирают подходящую вакансию, а составляют индивидуальный план карьерной траектории с использованием удобных сервисов. В августе 2023 года внедрены 5 сервисов для решения жизненных ситуаций граждан, испытывающих наибольшие трудности с трудоустройством, – это молодые специалисты, люди в возрасте старше 50 лет, пенсионеры, лица, освободившиеся из мест лишения свободы и жители области, которые больше года не могут найти работу. С момента внедрения сервисом воспользовались более 300 человек. До конца года будут также апробированы и внедрены 5 новых сервисов для решения бизнес-ситуаций работодателей и ещё 5 сервисов для решения жизненных ситуаций граждан.

Напоминаем, что трансформация региональной службы занятости началась в 2020 году, модернизированы центры занятости во Владимире и Муроме. В конце прошлого года Владимирская область в рамках нацпроекта «Демография» в числе 17 пилотных регионов присоединилась к процессу комплексной модернизации. До конца года будут переоборудованы все 17 филиалов Центра занятости населения области.