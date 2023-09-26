"Не хочу": Песков не стал комментировать избиение сыном Кадырова мужчины в СИЗО

В Кремле не захотели комментировать избиение 15-летним сыном Рамзана Кадырова заключенного в СИЗО.

"Сразу оговорюсь, что историю с сыном Кадырова комментировать не буду. Не хочу", — цитирует РИА Новости пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова.

Накануне Рамзан Кадыров опубликовал в своем Telegram-канале видео, в котором его 15-летний сын Адам избивает в грозненском СИЗО подследственного Никиту Журавеля. Кадыров-старший заявил, что одобряет действия сына, несмотря на то, что его действия явно содержат признаки уголовного преступления.