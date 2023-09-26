Депутат раскритиковал работу нижневартовского "Молодежного центра"

Депутат городской думы Нижневартовска Николай Молоков раскритиковал работу городского молодежного центра. Об этом сам парламентарий сообщил в своем telegram-канале, передает корреспондент Накануне.RU.

В частности, критике подверглась реализация муниципальной программы "Молодежь Нижневартовска", с отчетом о которой на заседании первых после летних каникул комитетов городской думы выступил директор департамента общественных коммуникаций администрации Нижневартовска Виктор Мыльников.

"Несколько лет назад к "Молодежному центру" возникло множество вопросов от депутатов. Работа учреждения была признана неэффективной и весь блок "молодежки" был передан в департамент общественных коммуникаций. Через год после этого решения показатели значительно улучшились, появилась арт-резиденция, космоквант, была полностью перестроена работа с молодежью. Однако, рост был недолгим. Отчет за девять месяцев 2023 года показал, как быстро можно сбавить темп, впасть в стагнацию и привести все в упадок", - сообщил депутат.

Он отметил, что отчет Мыльникова является скорее отчетом о финансово-хозяйственных результатах, но никак не о работе с молодежью и что "Молодежный центр" снова превратился в финансового распорядителя. Мероприятия, на которые город выделяет бюджет, центр проводит не самостоятельно, а силами учреждений культуры.

Парламентарий отметил пустой зал на мероприятии в честь Дня молодежи. По его словам, сотрудники центра провели мероприятие для себя, а не для горожан - пустой зал, но в отчете говорится о 5 тыс. участников.

"Серьезный вопрос к целевым показателям программы. Никогда не встречал, чтобы планы из года в год снижались, а не росли. Так (в еще ковидном) 2021 году в плане учреждения стоял показатель в 55 000 детей и молодежи, вовлеченных в реализуемые проекты и мероприятия по работе с детьми и молодежью, в том числе по месту жительства. В 2023 план внезапно снизился в два раза до 26 035. При этом Виктор Мыльников рапортует по перевыполнении этого показателя на 152,5% (39700 человек за девять месяцев 2023 года)", - заявил Молоков, отметив, что финансирование не урезали, детей в городе меньше не стало.

Возникли у парламентария вопросы и к развитию волонтерского движения - в 2021 году было 1788 человек, в плане на 2023 году - 2000. Депутат отметил незначительный прирост, в условиях, когда открыли "Добродом" и создали целый отдел. Николай Молоков предположил, что созданная структура не работает, поскольку начальник "Добродома" разыскивает волонтеров в городских чатах и поинтересовался куда делись волонтеры "Молодежного центра". Раскритиковал парламентарий и загруженность арт-резиденции, которая провела всего 30 мероприятий для 2600 человек за восемь месяцев.

При этом, согласно отчету Виктора Мыльникова, кассовое исполнение программы - 69 млн руб, из которых 65 млн руб. пошло на содержание "Молодежного центра" и "целых" четыре миллиона на организацию пяти мероприятий.



"Вывод следующий: мы видели, как за год после передачи молодежки в Департамент общественных коммуникаций показатели значительно выросли, а сейчас увидели как за последний год они сползли ниже некуда. "Молодежный центр" ест неимоверное количество бюджетных денег и при этом эффективности расходования и адекватной отдачи город, дети и подростки не получают. Предложил информацию принять к сведению и поставить вопрос о проведении оценки эффективности работы "Молодежного центра" и качестве работы курирующего департамента", - заявил он.