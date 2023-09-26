26 Сентября 2023
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Фото: Накануне.ru

В Нижневартовске эвакуировали учеников лицея из-за сообщения о взрывном устройстве

В Нижневартовске эвакуировали учащихся лицея из-за информации, о якобы заложенном взрывном устройстве, сообщили Накануне.RU в пресс-службе администрации города.

Обучающиеся и педагоги были своевременно эвакуированы. В рамках оперативных мероприятий кинологическая служба провела проверку территории учреждения. Подозрительные предметы не обнаружены.

Напомним, в России ужесточена ответственность за ложные звонки о готовящихся взрывах. Штраф за ложный звонок увеличился с 200 до 700 тыс. рублей, а срок лишения свободы - с трех до пяти лет.

Теги: лицей, ученики, взрывное устройство, эвакуация


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